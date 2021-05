Dragon Ball Super: Broly diventa un supereroe grazie ad un'incredibile fanart

La passione mostrata nei confronti di un franchise come Dragon Ball è ovviamente legata allo stile unico del maestro Akira Toriyama, alla storia di Goku e dei Guerrieri Z, e alla presenza di personaggi indimenticabili nel corso delle loro avventure, come Broly, divenuto canonico all'interno dell'opera con il film Dragon Ball Super: Broly.

Apparso per la prima volta nella pellicola Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, pubblicata nel 1993, il personaggio di Broly ha riscosso un enorme successo, diventando ad oggi una delle figure più potenti e apprezzate, e di recente è diventato protagonista di una magnifica fanart che lo ritrae come se fosse un supereroe dei comics americani.

Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, condiviso da @DevonClancy su Twitter, Broly, trasformato in Super Saiyan, è stato rappresentato con un costume che richiama lo stile di Superman, con un enorme stemma sul torace, una cintura e un lungo mantello, mentre sta per utilizzare le sue potenti sfere d'energia.

Specificato dallo stesso artista, si tratta di una richiesta fatta da un appassionato, e il risultato ottenuto è a dir poco straordinario, e aiuta ad immaginare come sarebbe una serie incentrata sul leggendario Super Saiyan che è riuscito, seppur prima delle loro nuove capacità, a tenere testa sia a Goku che Vegeta. Cosa ne pensate di questo omaggio a Broly? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che V-Jump ha celebrato il viaggio di Goku con un poster, e vi lasciamo ad un video fanmade che ricrea la scontro tra Vegeta e Molo.