Dragon Ball Super: Broly svela un nuovo potere del Super Saiyan God

Grazie all'ultimissimo trailer rilasciato per pubblicizzare il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly abbiamo avuto la possibilità di scoprire una nuova abilità in possesso di coloro che raggiungono lo stadio di Super Saiyan God. In particolar modo ci viene mostrata da Goku nel corso dello scontro con Broly.

Nelle scorse ore è stato rilasciato l'ultimo filmato pubblicitario dedicato a quello che sarà il ventesimo lungometraggio animato dedicato al mondo creato da Akira Toriyama. In una delle scene del suddetto trailer di Dragon Ball Super: Broly assistiamo ad una frazione dello scontro che vedrà opporsi l'antagonista che dà il nome alla pellicola e Goku, con quest'ultimo che utilizza una tecnica mai vista prima.

Il nostro personaggio principale si trova evidentemente nella forma di Super Saiyan God, e combatte serratamente con il gigantesco saiyan, quando, posizionando le mani in una posa particolare davanti a sé, riesce a concentrare la propria energia e ad utilizzarla per bloccare i movimenti del suo avversario, anche se per un breve periodo.

La tecnica in questione non è mai stata mostrata sino a questo momento, e gli appassionati hanno subito cominciato a teorizzare, ipotizzando che si tratti di una capacità peculiare dei Super Saiyan che hanno trasceso il loro potere sino al punto di deificarlo. Che quindi i combattenti che giungono ad un tale livello siano in grado di manipolare l'energia sino al punto di congelare i movimenti dei loro contendenti?

C'è poi anche una seconda sequenza che ha suscitato la curiosità dei fan, ovvero quella in cui lo stesso Goku ricopre la sua mano di un'aura luminescente circolare, per poi utilizzarla allo scopo di danneggiare fisicamente il suo avversario. Anche questa è un'abilità inedita, che a quanto sembra farà il suo debutto nel corso della proiezione di Dragon Ball Super: Broly, che avverrà dal prossimo dicembre nelle sale giapponesi.

Che ne pensate? Credete che ci verrà spiegato come Goku riesca a fermare i movimenti di Broly? Sarà davvero una caratteristica del Super Saiyan God oppure è il protagonista ad aver perfezionato autonomamente tale tecnica?