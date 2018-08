Dragon Ball Super: Broly, svelata una nuova minaccia per i nostri eroi

Sembra che Broly non sarà l'unica minaccia da superare nel film di Dragon Ball Super: a quanto pare, i nostri eroi si ritroveranno di fronte a una minaccia minore, come evidenziano dei nuovi character design diffusi in Rete nelle ultime ore.

Ci riferiamo a dei... ragni. Proprio così: l'intervista al character designer di Dragon Ball Super: Broly, Naohiro Shintani, ha portato a galla nuovi modelli che ci mostrano l'introduzione di curiose creature dalle forme ragnesche e dalle colorazioni rosse e nere.

Stando alle informazioni trapelate in Rete, infatti, queste creature si opporranno in qualche modo ai protagonisti durante le fasi iniziali del film: non è ancora chiaro, tuttavia, quale sarà il loro ruolo nella trama della pellicola né in quali circostanze i nostri eroi dovranno affrontarli. Sappiamo che il lungometraggio dovrebbe aprirsi con una battaglia tra Goku, Vegeta e Freezer, ma non riusciamo a immaginare come questi ragni potrebbero prendere parte allo scontro: piuttosto, ipotizziamo che possano essere coinvolti nella ricerca delle Sfere del Drago da parte di Bulma, con la donna che potrebbe ritrovarsi a dover superare un'orda di pericolosi aracnidi per recuperare il manufatto.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 14 dicembre 2018, mentre a gennaio 2019 sarà la volta della release statunitense.