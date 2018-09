Dragon Ball Super: Broly, svelati i doppiatori giapponesi di Lemo e Chirai

Dragon Ball Super: Broly introdurrà una serie di nuovi personaggi. Tra questi ci sono alcuni soldati appartenenti alle nuove truppe di Freezer, due alieni di nome Lemo e Chirai. Lo staff della pellicola ha recentemente annunciato i due doppiatori giapponese che gli presteranno la voce.

Per quanto riguarda Lemo, il voice actor nipponico sarà Tomokazu Sugita, noto per aver interpretato Gintoki Sakata in Gintama, Joseph Joestar ne Le Bizzarre Avventure di JoJo e Yusuke Kitagawa in Persona 5.



La partner di Lemo sarà Chirai (la pronuncia di un nome che finora avevamo presentato come Chelye) e sarà doppiata da Nana Mizuki: questa voice actor è piuttosto celebre nel mondo dell'animazione giapponese, poiché ha interpretato Hinata Hyuga in Naruto, Vanessa Enoteca in Black Clover e Ann Takamaki in Persona 5 The Animation.



Chirai è l'unico soldato femminile delle truppe di Freezer, ed è giunta tra le fila dell'esercito mentre era in fuga dalla Pattuglia Galattica; Lemo, invece, è un veterano che opera tra i ranghi dell'impero galattico sin dai tempi di Re Cold, ma non ha mai incontrato Freezer di persona. Cosa vi aspettate da questi due personaggi in Dragon Ball Super: Broly?