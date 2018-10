Dragon Ball Super: Broly, svelati nuovi dettagli inediti sul passato di Broly!

I giorni passano e il debutto di Dragon Ball Super: Broly si avvicina, con le informazioni riguardanti trama e personaggi che crescono continuamente. Grazie ad una scan dello WSJ, scopriamo altri dettagli sul nuovo passato di Broly, venendo a conoscenza delle prime persone incontrate dal saiyan escluso il padre Paragas.

Nonostante la marcia di avvicinamento all'uscita nelle sale giapponesi del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly proceda con ritmo costante, i fan sono assetati di informazioni su quello che comporrà ambientazione e contesto dell'opera in questione. In particolare, ovviamente, la curiosità si rivolge soprattutto al passato, reinventato per l'occasione dall'autore originale Akira Toriyama, dell'antagonista principale del film, il temibile saiyan Broly.

Grazie ad un tweet dell'utente GovetaXV, possiamo osservare una scan tratta dall'ultimo numero dello Weekly Shonen Jump, recante preziose novità sui trascorsi del potentissimo Broly. Dalle informazioni riportate, scopriamo che i due personaggi inediti presentati nelle scorse settimane, e cioè i soldati di Freezer Lemo e Cheelye, sono le prime due persone incontrate dal Super Saiyan della Leggenda dopo suo padre Paragas. Nell'ultimo trailer infatti, abbiamo consapevolezza del fatto che il giovanissimo Broly è stato spedito ancora bambino su un altro pianeta, con il compito di soggiogarlo e renderlo parte dell'impero di Re Vegeta. Il padre non era d'accordo, ed è partito alla sua ricerca. Successivamente, assistiamo ad una sequenza che mostra il Broly bambino da solo, in un ambiente ostile, mentre si nutre di quello che riesce a procurasi.

Del resto, sembra che la nuova versione della storia punti molto sul riscrivere la rivalità tra Broly, Goku e Vegeta sulle basi dei parallelismi tra le loro rispettive infanzie: Goku cresciuto dal nonno Gohan sulla Terra, Vegeta maturato nel privilegio di essere l'erede al trono, e Broly, temprato dal dolore della solitudine. Che il rancore e la rabbia del saiyan derivino proprio dall'ingiustizia e dalla disparità del destino toccatogli?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly farà il suo debutto nei cinema del Giappone il 14 Dicembre di quest'anno, mentre arriverà negli USA nel gennaio del 2019.