Dragon Ball Super: Broly, svelato il nome del misterioso Saiyan apparso nel primo trailer

Fino a pochi giorni fa, i fan credevano che il Saiyan visto nel trailer fosse una versione adulta dello stesso Broly , ma a quanto pare si tratta invece di un sottoposto di Paragas, che appunto lo accompagnerà durante la ricerca del figlioletto. Come rivelato dalla recente sinossi di Dragon Ball Super: Broly , il futuro Super Saiyan Leggendario è stato spedito fra le stelle dal Re Vegeta , invidioso del fatto che il giovane Broly disponesse di un livello combattivo assai superiore a quello del principe Vegeta . Padre e figlio si ritroveranno dunque sul pianeta Vampa, che Paragas visiterà assieme al sottoposto chiamato “ Beets ” (o Beats , a seconda della traslitterazione). Dal momento che il personaggio non è mai comparso nei lungometraggi di Dragon Ball Z dedicati a Broly, i fan non possono fare a meno di interrogarsi circa il livello di combattimento di questo nuovo Saiyan. Soprattutto, non è chiaro se Beets giungerà o meno sulla Terra assieme a Broly e Paragas, o se addirittura morirà durante la lunga permanenza sul pianeta Vampa.

