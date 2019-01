Dragon Ball Super: Broly ha il terzo incasso assoluto al botteghino americano

Gli ultimi dati che ci arrivano dal box office americano continuano a riscrivere i record che la pellicola Dragon Ball Super: Broly sta stabilendo dal giorno del suo debutto. Oggi abbiamo avuto la notizia che il suo incasso del weekend è stato il terzo più alto di tutti i film in programmazione negli Stati Uniti.

Dragon Ball Super: Broly non finisce di stupire dal giorni in cui, il 14 dicembre 2018, ha debuttato nelle sale cinematografiche nipponiche. Non sono bastati gli oltre quattro miliardi di yen incassati in Giappone, o gli oltre venti milioni di dollari che ha registrato al suo debutto in America Latina e in America Centrale, anche il suo percorso nei cinema degli Stati Uniti d'America procede come meglio non ci si poteva aspettare.

Vi abbiamo raccontato del suo giorno di apertura spettacolare, così come del fatto che il suo incasso di soli due giorni ha surclassato la vita complessiva nei cinema di Dragon Ball Evolution, ma oggi sono arrivati i risultati registrati nel corso del weekend, e ciò che ci viene comunicato ha dell'incredibile.

Infatti, i dati forniti dal sito Box Office Mojo ci restituiscono questa situazione: Dragon Ball Super: Broly si è piazzato al terzo posto assoluto per quanto riguarda gli incassi, con i suoi dieci milioni e seicentomila dollari. Gli unici due lungometraggi che sono riusciti a fare meglio sono stati The Upside e Glass, con il primo che lo ha superato di poche unità e solo il secondo che ha incassato quattro volte tanto.

Ovviamente si tratta di una conquista assolutamente rimarchevole per qualsiasi pellicola, ma la consapevolezza che sia un film di animazione lo rende ancora più speciale, una vera prova di forza per il mondo dell'animazione nei confronti della cinematografia tutta.

Il fatto di essere il primo anime proiettato in formato IMAX e uno dei migliori di sempre al botteghino, unito al dato che nessun altro film legato al franchise creato da Akira Toriyama si era mai nemmeno avvicinato a queste cifre, rende Dragon Ball Super: Broly un vero evento mediatico, qualcosa con cui ogni produzione delle stesse dimensioni dovrà confrontarsi da ora in poi.

Cosa ne pensate di questi risultati? Si tratta davvero di qualcosa che aumenterà il blasone degli anime agli occhi del mondo del cinema?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema italiani il prossimo 28 febbraio portato da Koch Media.