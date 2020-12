Dragon Ball Super: Broly, Toei Animation celebra il secondo anniversario della pellicola

Sembra passato pochissimo tempo dall'uscita in Giappone di Dragon Ball Super: Broly, eppure la pellicola che ha portato alla canonizzazione il Super Saiyan Leggendario festeggia oggi il suo secondo anniversario.

Il 14 dicembre di due anni fa usciva in Giappone uno dei film più attesi dai fan di tutto il mondo, Dragon Ball Super: Broly. Accolto con grande clamore ed entusiasmo, la pellicola ha permesso al pubblico di rivivere in maniera ufficiale le origini della razza Saiyan, canonicizzando al contempo un personaggio amato come Broly.



In occasione del secondo anniversario di Dragon Ball Super: Broly, che ricordiamo essere fino a oggi l'ultimo progetto animato legato al franchise di Toriyama, Toei Animation ha omaggiato il film con un post divenuto virale su Twitter. Per alcuni fan il film è stato indimenticabile, ha segnato momenti indelebili o semplicemente merita una seconda visione per l'occasione.

La speranza degli appassionati è che Broly possa finalmente debuttare anche nella serie animata di Dragon Ball Super, da lungo tempo ferma al Torneo del Potere. Quali ricordi vi legano a questa pellicola? E qual è stata la vostra scena preferita? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento. Nel frattempo, riviviamo in POV la battaglia tra Saiyan di Dragon Ball Super: Broly. Cheelai e Goku vivono in un classico Disney in questa epica fanart di Dragon Ball Super: Broly.