Dragon Ball Super: Broly tornerà nel nuovo capitolo?

Il ruolo del precedente film di Dragon Ball Super è stato quello di riportare in auge le figure di Broly e Bardack, due personaggi tanto amati all'interno del franchise. Secondo diversi utenti, inoltre, il prossimo capitolo del manga potrebbe essere caratterizzato dal ritorno di almeno uno dei due saiyan.

Il titolo del capitolo 82 di Dragon Ball Super sembra preannunciare un praticamente certo ritorno di Bardack, presumibilmente con l'ennesimo flashback sul passato, tuttavia secondo una fetta della community il nuovo numero del manga potrebbe essere caratterizzato anche dal ritorno di un altro celebre personaggio: Broly.

Lo scontro tra Goku e Gas si sta rivelando più arduo del previsto per il nostro eroe che sta tentando di portarsi in vantaggio grazie ad un teletrasporto più efficiente. Tornando al punto di vista di alcuni lettori, dunque, è presumibile pensare che il protagonista decida di teletrasportare Gas sullo stesso pianeta dove ha lasciato Broly durante il film dedicato. In questo modo, dunque, Goku potrebbe contare sull'aiuto di un valido e potente combattente nell'attesa che Granolah recuperi le energie in vista della battaglia finale che, stando alle dichiarazioni del sensei in merito all'imminente fine dell'arco narrativo, dovrebbe tenersi a breve.

Secondo voi, il ritorno di Broly nel prossimo capitolo è un'ipotesi remota? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.