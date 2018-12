Dragon Ball Super: Broly, Toyotaro celebra l'uscita del film con un'illustrazione

Tramite un post su Twitter, l'autore del manga Dragon Ball Super ha mostrato ai fan della saga il suo modo di festeggiare l'arrivo nei cinema di Dragon Ball Super: Broly, e cioè un'illustrazione che raffigura alcuni dei protagonisti del lungometraggio.

Ci siamo, il momento è praticamente arrivato: domani venerdì 14 dicembre debutterà in Giappone Dragon Ball Super: Broly, il ventesimo lungometraggio ambientato nell'universo creato da Akira Toriyama. L'intero mondo cresciuto intorno al franchise è in fibrillazione, e questo comprende, oltre ai fan e agli appassionati di tutto il mondo, anche Toyotaro, l'autore del manga Dragon Ball Super.

Per celebrare l'evento, che ha raggiunto una portata davvero planetaria, il mangaka ha postato sul profilo Twitter @TOYOTARO_Vjump un'illustrazione, o per meglio dire uno schizzo, il quale, come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce alla notizia, ritrae tre dei personaggi principali della pellicola.

Possiamo infatti notare sulla sinistra l'inconfondibile volto felino di Lord Beerus, il Dio della distruzione che, pur non avendo un ruolo predominante nel film, è comunque il simbolo del nuovo corso che la saga di Dragon Ball ha preso con Super; al suo fianco, sulla destra, compare invece Freezer, il nemico per antonomasia all'interno del brand, che invece sarà uno dei pilastri della trama, muovendo i fili che daranno il via alle vicende narrate nel film. Ultimo, anche se non per importanza, al centro, possiamo ammirare Broly nella sua forma potenziata al massimo, in preda alla furia.

A incorniciare il tutto, in basso, abbiamo la scritta "12.14", che rappresenta, ovviamente, la data di rilascio del lungometraggio. Toyotaro ci comunica quindi che l'attesa è finalmente giunta al termine, anche per lui, non ci resta che attendere una manciata di ore.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà in Italia il 28 febbraio del prossimo anno, mentre la recensione in anteprima verrà pubblicata su Everyeye già da domani, quindi tornate su queste pagine per scoprire se il film sarà riuscito nell'impresa di rendere canonici personaggi come Broly e Gogeta con un film che resti nella storia della saga.