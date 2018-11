Dragon Ball Super: Broly, Toyotaro dice la sua sul personaggio di Broly

Nel corso di una serie di approfondimenti dedicati alla nuova pellicola che sta per arrivare nelle sale, intitolata Dragon Ball Super: Broly, Toyotaro, autore del mannga di Dragon Ball Super, ha detto ciò che pensa riguardo il successo che segue da sempre Broly e il suo ruolo nel film in questione.

Mancano ormai poco più di due settimane al debutto ufficiale nelle sale cinematografiche del ventesimo lungometraggio dedicato all'universo partorito dalla mente del grande Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly. Il 14 dicembre l'intero franchise riceverà uno scossone non indifferente, e ogni sua componente si sta preparando per quello che verrà dopo. A questo proposito ci può insegnare qualcosa Toyotaro, autore del manga di Dragon Ball Super, che ha già intrapreso il cammino, iniziando un nuovo arco narrativo ambientato dopo la conclusione delle vicende narrate nella pellicola.

Nel corso di un approfondimento contenuto in quello che sarà il numero del gennaio del 2019 dello V Jump (che è disponibile però all'acquisto già dal 21 novembre di quest'anno), insieme a molte informazioni che saranno ormai ben note ai fan più attenti, spunta infatti un commento inedito proprio di Toyotaro, che dice la sua su Broly e su cosa ci aspetta nei suoi riguardi nella pellicola in arrivo:

"I motivi che credo si celino dietro al successo di Broly in quanto personaggio risiedono nel fatto che, da un punto di vista estetico, è estremamente accattivante, con in più una forza assolutamente soverchiante a sua disposizione, il tutto condito dal peso di un passato drammatico che lo attanaglia.

Nella nuova pellicola il suo trascorso è scavato ancora più in profondità, raggiungendo vette notevolmente più tragiche, cosa che finisce col plasmare un Broly totalmente inedito. A ciò vanno aggiunte delle battaglie incredibilmente concitate e delle animazioni spettacolari, dei veri punti di forza del lungometraggio. Mi auguro davvero che tutti voi possiate godervi questa storia sulle origini dei saiyan!"

Sembra proprio che anche Toyotaro abbia solo complimenti per il personaggio di Broly, così come per la pellicola di cui sarà protagonista. Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà nelle sale nipponiche il 14 dicembre, mentre ancora nulla è ufficiale per quanto riguarda l'uscita italiana.