Dragon Ball Super: Broly, Toyotaro disegna Re Cold

Re Cold è il padre di lord Freezer ed è comparso sia nella serie televisiva di Dragon Ball Z che in Dragon Ball Super: Broly, durante la prima parte del film ambientata nel passato. Ed è anche il nuovo soggetto di Toyotaro per questo mese: il giovane autore del manga di Dragon Ball Super ha infatti disegnato l'alieno.

Lo sketch, che vi proponiamo in calce, rientra nella consueta rassegna che il giovane discepolo di Akira Toriyama conduce ormai da svariati mesi: ogni mese, infatti, il mangaka realizza un'illustrazione in cui ritrae un personaggio appartenente al franchise - canonico o apocrifo che sia - che non è mai comparso nella versione cartacea di Super.

Questa volta, quindi, tocca a Re Cold, rappresentato dall'autore di spalle e con le sembianze che siamo abituati da sempre a vedergli. Non sappiamo, infatti, se Cold è capace di trasformarsi come suo figlio Freezer o il primogenito (attualmente non canonico) Cooler.

L'alieno si presenta nella forma nerboruta che caratterizza la seconda trasformazione di Freezer e Akira Toriyama, per Dragon Ball Super: Broly, ha scelto di non modificare il concept originale per lo spietato genitore del celebre villain.

Stando a quanto sappiamo, Re Cold conquistò il pianeta Vegeta insieme a suo figlio, un allora giovane Freezer, e assoggettò il popolo di guerrieri schiavizzandolo e sottomettendo il loro sovrano, Vegeta III. Cold incontrò poi la morte contro Trunks, nipote di Re Vegeta e figlio di Vegeta IV, che giunto dal futuro eliminò i due conquistatori che si apprestavano a invadere la Terra.