Dragon Ball Super: Broly, Toyotaro rivela cosa ne pensa del film

Dalle pagine del numero di gennaio di V-Jump, Toyotaro si lancia in un commento sul film che uscirà il 14 dicembre in Giappone, Dragon Ball Super: Broly. Il sensei ha inoltre preparato un'illustrazione per l'occasione, che potete trovare nella fonte.

Dopo l'intervista del regista Tatsuya Nagamine e quella al creatore originale della serie, Akira Toriyama, la rivista mensile V-Jump dedica altro spazio a Dragon Ball Super: Broly, interpellando il successore di Toriyama nei disegni del manga. Toyotaro, una volta visto il film, ha infatti inviato alla rivista un disegno di Broly mentre indossa l'armatura da saiyan e un commento:

"Credo che Broly sia accattivante perché è figo, è incredibilmente forte ed ha un destino tragico che gli grava sulle spalle. Stavolta l'elemento tragico che avvolge Broly è stato approfondito e reso molto più drammatico, ciò ha portato a creare un Broly completamente diverso dal precedente. Ovviamente sono da tenere in considerazione anche le battaglie estremamente intense e le bellissime animazioni! Spero che andiate tutti a guardare al cinema questa grande storia sulle radici dei saiyan!"

Il film Dragon Ball Super: Broly è prodotto da Toei Animation su un'idea di Akira Toriyama. Il nuovo adattamento del franchise riporta sul grande schermo Broly, l'antagonista di tre film della serie Dragon Ball Z, rendendolo canonico e ufficialmente parte del nuovo universo, e approfondirà anche le origini dei saiyan e il loro rapporto con Freezer.