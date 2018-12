Dragon Ball Super: Broly, trailer americano di Gogeta con la versione inglese di Blizzard

Poche ore dopo il lancio del trailer giapponese di Dragon Ball Super: Broly con protagonista Gogeta, Toei Animation ha diffuso anche la clip video americana, che ci permette di ascoltare il cast statunitense e la versione di Blzizard in lingua inglese.

Il trailer ci permette di ascoltare le voci di Sean Schemmel e Chris Sabat, rispettivamente nei panni di Goku e Vegeta, due voci che abbiamo imparato ad amare grazie soprattutto ai videogiochi dedicati al franchise. Com'è nei canoni del comparto sonoro della produzione, i due doppiatori agiranno in coro per dar vita alla voce di Gogeta, il protagonista del breve trailer che vi riproponiamo in lingua inglese.

La novità più interessante riguarda il brano di sottofondo: abbiamo già ascoltato Blizzard, la theme song ufficiale del film eseguita dal cantante nipponico Daichi Miura. Finora, però, avevamo potuto gustare soltanto la versione giapponese della canzone. Adesso, grazie alla promozione americana, possiamo ascoltarne anche la versione inglese.

La voce è sempre quella di Daichi Miura, ma stavolta il testo di Blizzard viene eseguito esclusivamente in lingua inglese. Il film uscirà negli USA il 16 gennaio 2018, e se fino a questo momento non potevamo dirvi nulla sull'edizione italiana adesso la situazione è cambiata: Koch Media ha annunciato che porterà la pellicola nelle sale cinematografiche nostrane nell'inverno 2019, ma per adesso ignoriamo la data di uscita esatta.