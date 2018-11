Dragon Ball Super: Broly, la forma base del villain è forte quanto un Super Saiyan God?

L’ultimo trailer di Dragon Ball Super: Broly ha mostrato alcune scene a dir poco impattanti, sicuramente tra le più violente e meglio riuscite dell’intero brand. Nel video promozionale, infatti, Broly, dimostra di riuscire tranquillamente a danneggiare Goku e Vegeta, i due Super Sayan God.

In diverse occasioni, nel trailer, Goku e Vegeta hanno mostrato non poca difficoltà nel tenere testa all’enorme Sayan.

All’inizio vediamo, per esempio, il Super Saiyan God Vegeta attaccare Broly nella sua forma base con un pugno, il quale, però, non riesce neanche a spostare di un millimetro l’avversario.

Goku non se la passa comunque molto meglio. Nel trailer Broly, infatti, afferra la testa di Goku, la sbatte contro un muro ghiacciato e comincia a trascinare il volto del malcapitato per tutta la sua lunghezza. Quest’ultima particolare scena dovrebbe svolgersi nella prima parte di Dragon Ball Super: Broly. Il film, come è stato confermato, inizia con le truppe di Freezer che arrivano sulla terra per trovare le sfere del Drago con Broly al seguito, e quella ricerca li conduce nell'Artico. Goku e Vegeta percepiscono l'enorme aura di Broly e lo intercettano nella regione artica, che è il luogo in cui si svolge questa enorme battaglia. In altre parole: questo è appena l’inizio.



Il potere di Broly nella sua forma base, da quanto si è visto nel trailer, sembrerebbe perfino più grande di quello del Super Sayan God. Cosa dovranno fare Goku e Vegeta per battere Broly nella sua forma più avanzata?

Per chi volesse avere maggiori informazioni sul trailer vi consigliamo QUESTO articolo. Avete visto il trailer? Cosa ne pensate del tema musicale "mostrato" nel video promozionale?

Sempre nel trailer si vede anche Piccolo, che abbia un ruolo importante nel film?