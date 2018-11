Dragon Ball Super: Broly, trapelano altre immagini super spoiler del film!

Trapelano in Rete, a pochissime ore di distanza da alcuni scatti che immortalano la battaglia finale di Dragon Ball Super: Broly, ulteriori immagini sulla pellicola di Tatsuya Nagamine. Le sequenze incluse in questi leak contengono ulteriori, grandi spoiler sul lungometraggio. Ne parliamo dopo il salto.

Le nuove immagini, come potete ammirare in calce all'articolo, mostrano alcune scene pronte a mandare in brodo di giuggiole i fan di Dragon Ball Super: Broly. Viene confermata, innanzitutto, anche la forma base di Gogeta - come, d'altronde, avevamo già anticipato poche ore fa.

Com'era già emerso dai primi spoiler sul film, inoltre, il film di Tatsuya Nagamine non si risparmierà alcuna dose di fan service e ci verrà mostrata nuovamente la scena dell'eroico sacrificio di Bardak, che tenterà di fermare il genocidio progettato dal folle e malvagio Freezer. E ancora, ci viene offerto uno sguardo a Piccolo, il quale (sempre stando alle anticipazioni emerse dalla world premier del lungometraggio) avrà il compito di insegnare a Vegeta i passi della Danza Metamor per effettuare la Fusione.

Vediamo poi Broly combattere contro il potente Whis, il quale dovrebbe limitarsi semplicemente a intrattenere il Super Saiyan Leggendario schivando ogni sua mossa. Infine, un'altra immagine ci mostra quello che probabilmente è il momento in cui l'aliena Chirai chiede a Shenron di salvare Broly dai colpi di Gogeta.

Insomma, ormai resta davvero poco altro da svelare sul 20° film del franchise. Non ci rimane che guardare la pellicola, ammesso che l'edizione italiana veda la luce al più presto.