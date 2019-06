Dragon Ball Super: Broly, trapelata una figure del combattimento di Gogeta

Gli incassi di Dragon Ball Super: Broly sono stati straordinari, confermando la nuova pellicola sceneggiata da Akira Toriyama come un evento mondiale. Il film ha raccolto consensi, oltre che per la sua efficacia narrativa, per la spettacolarità delle animazioni nelle scene di combattimento, coordinate da un Tatsuia Nagamine in stato di grazia.

E' naturale che il clamore intorno al lungometraggio non si sia smorzato, ma anzi, continua a generare fan art e prodotti di merchandising che impreziosiscono ancora di più la fama del film. Uno dei momenti topici, il frenetico scambio di colpi tra Gogeta e Broly, ha ricevuto un'action figure che immortala i due personaggi nel mezzo del loro scontro. La realizzazione pare certosina, i dettagli dei due personaggi sono studiati nel dettaglio e le loro espressioni appaiono fedelissime a quelle del film.

Non si hanno molti dettagli sulla figure in questione, né chi l'abbia effettivamente realizzata, ma vista la qualità della riproduzione siamo certi che verrà commercializzata ad un prezzo non esattamente accessibile. I due combattenti sono rappresentati nelle loro versioni finali: Gogeta Super Sayan Blue da una parte e Broly nella forma del Super Saiyan leggendario.

Questo scontro è stato senza dubbio il migliore - per qualità delle animazioni - mai messo in scena dalla Toei. La pellicola ha avuto dalla sua sicuramente un budget importante, ma i virtuosismi degli animatori si sono sprecati, facendoci apprezzare tutta la loro bravura.

Che ne pensate di questa figure? La comprereste?