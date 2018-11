Dragon Ball Super: Broly, tre teorie sul possibile intervento delle divinità

Sappiamo ormai già da qualche tempo che esiste l'eventualità che in Dragon Ball Super: Broly vedremo Whis in azione, costretto per qualche motivo a fronteggiare il villain. Ma per quale ragione una divinità dovrà confrontarsi con un mortale? Abbiamo, di seguito, alcune teorie.

La prima motivazione, che ovviamente risulta quella più banale in assoluto, è che Broly possa in qualche modo rappresentare un pericolo per le divinità del Settimo Universo. Considerata la sua ira smisurata e senza controllo, non è escluso che il Super Saiyan Leggendario - ignorando chi siano coloro che ha di fronte - si scagli all'attacco senza pensarci.

Un'altra teoria ci porta nel campo di una speculazione più suggestiva: Whis e Beerus potrebbero sentirsi costretti a intervenire in nome di una presunta "giustizia". Fu infatti Beerus, molti anni fa, a ordinare a Freezer di distruggere il pianeta Vegeta e sterminare la razza saiyan. L'intervento dell'angelo (che non esclude un ingresso in campo del dio della distruzione) potrebbe rappresentare un gesto che possa in qualche modo rimediare a un errore, come se il non aver sterminato anche Broly quarant'anni prima li rendesse in qualche modo responsabili del suo avvento sulla Terra.

Infine c'è un altro elemento, a sua volta piuttosto intrigante: Broly potrebbe diventare un candidato a dio della distruzione e, per questo, Whis approfitta della battaglia sulla Terra per metterlo alla prova. Secondo i producer, il figlio di Paragas è l'avversario più forte mai incontrato da Goku e il suo potere supera anche quello di un Hakaishin.

Cosa ne pensate? Non ci resta che attendere la release di Dragon Ball Super: Broly per scoprire tutti i segreti della pellicola.