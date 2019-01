Dragon Ball Super: Broly e UCI Cinemas inaugurano un concorso per i fan

Per celebrare l'uscita di Dragon Ball Super: Broly, prevista in Italia il prossimo 28 febbraio, Anime Factory e UCI Cinemas hanno stretto una speciale collaborazione per accontentare tutti i fan del film. I dettagli dopo il salto!

Anime Factory (etichetta di proprietà di Koch Media) e UCI Cinemas hanno infatti annunciato un'operazione a premi intitolata “Vinci con UCI e Dragon Ball Super: Broly” che permetterà a tutti di vincere l’esclusiva locandina del film.

Chiunque acquisti, a partire da oggi, attraverso i canali o le piattaforme di vendita targate UCI Cinemas, almeno un biglietto per la visione di Dragon Ball Super: Broly in uno qualsiasi dei 49 UCI Cinemas in tutta Italia per una qualsiasi proiezione dal 28 febbraio al 3 marzo, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa.

I premi verranno, infatti, consegnati direttamente presso le casse al momento della presentazione del biglietto se acquistato online o contestualmente all’acquisto in cassa. Koch Media, inoltre, riferisce che parteciperanno all’iniziativa tutti gli UCI Cinemas ad eccezione del Multisala Gloria by UCI Cinemas.

Parteciperete al concorso? Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della collaborazione.