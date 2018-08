Dragon Ball Super: Broly, ulteriori dettagli sui nuovi soldati di Freezer

In Dragon Ball Super: Broly faranno la loro comparsa tre personaggi inediti, appartenenti alle truppe di Freezer: parliamo di Lemo, Chelye e Kikono. Dopo aver scoperto interessanti dettagli su Kikono, è il momento di approfondire gli altri due.

A quanto pare, Chelye è una new entry nell'esercito di Freezer mentre Lemo è un soldato di vecchia data, ed entrambi hanno un background ben lontano dal tiranno galattico. Sembra che Chelye, infatti, si sia unita alle truppe dell'imperatore per fuggire alla Pattuglia Galattica, mentre Lemo ha servito soprattutto ai tempi di Re Cold e non ha mai incontrato Freezer di persona.

Leggiamo, in maniera più accurata, le loro descrizioni.

Chelye:

Fa parte dell'esercito di Freezer. Si è unita alle truppe per fuggire dalla Pattuglia Galattica, a cui aveva rubato una navicella. In effetti, non conosce molto di Freezer.

Lemo:

Un membro delle truppe di Freezer. Era un soldato ai tempi in cui l'esercito era comandato da Re Cold. Ora non è un combattente, ma non ha mai incontrato Freezer di persona: lo ha intravisto da lontano, dalla Stazione Spaziale.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà in Giappone il 14 dicembre, mentre la release in territorio USA è fissata per gennaio 2019. Non abbiamo ancora informazioni su un lancio nelle sale italiane.