Dragon Ball Super: Broly, l'ultimo trailer svela nuovi dettagli su Broly

L’ultimo trailer di Dragon Ball Super: Broly ha regalato ai fan un sacco di azione, ma non solo. Diversi sono stati i dettagli che sono emersi da questo video promozionale e che permetteranno di vedere da una prospettiva diversa il personaggio di Broly.

Il trailer di Dragon Ball Super: Broly è stato pubblicato, inizialmente, solo in lingua giapponese. Grazie ad alcuni fan-traduttori, i quali hanno portato per primi un’effettiva traduzione, e a canali ufficiali, arrivati solamente dopo, come, per esempio, IGN, i fan hanno avuto modo di notare alcuni nuovi dettagli sul film, tra cui uno di importanza cruciale su Broly stesso!

Grazie a certi scambi di battute tra personaggi, abbiamo appreso nuove informazioni su Broly. Vi riportiamo, di seguito, le linee di dialogo in questione:

Goku a Broly: "Non sei un cattivo ragazzo, posso dirlo."



Chelye: "Non sta combattendo perché vuole!"

Oltre a questo, i fan hanno notato anche un dettaglio importante nel design di Broly. L’enorme Sayan porta un collare che sembra essere una versione aggiornata del collare di controllo che il personaggio indossava nel film Dragon Ball Z: Il Super Sayan della Leggenda. Quello strumento era stato creato per lui da suo padre Paragus al fine di controllare il potere illimitato di Broly. Nel film originale, Broly si libera dal collare di controllo e da sfogo alla sua energia. Guardando il trailer di Dragon Ball Super: Broly sembrerebbe che il nostro antagonista, anche questa volta, se ne sia sbarazzato.

Più in basso potete trovare una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.

Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer, di ritorno dall'Inferno, coinvolto nello scontro”.