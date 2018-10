Dragon Ball Super: Broly, un'immagine del look di Broly spaventa i fan

Con il 14 dicembre, giorno dell'uscita ufficiale di Dragon Ball Super: Broly nelle sale, che si avvicina, i fan cominciano a sentire concretamente la tensione. Prova ne è l'immagine di Broly che è circolata nelle ultime ore, scatenando lo scontento e la paura degli appassionati. Lo stile infatti, sembra non corrispondere a quello preventivato.

Le ultime settimane, per i fan del mondo creato da Akira Toriyama, sono state contraddistinte da un continuo circolare di immagini e informazioni riguardanti il nuovo film di prossima uscita intitolato Dragon Ball Super: Broly. La pellicola infatti promette di riscrivere integralmente uno dei personaggi che, con il passare del tempo, sono diventati maggiormente apprezzati dai fan, anche se non canonici. Broly infatti non è mai stato tecnicamente parte della storia ufficiale, cosa che non sarà vera ancora a lungo, dato che il film conferirà canonicità alla sua storia. Il villain sarà un personaggio completamente nuovo, con motivazioni e background rinnovati, che promette di essere una minaccia ancora peggiore di quanto fosse in passato.

Tuttavia i fan si aspettano comunque che Broly corrisponda a certi canoni, innanzitutto estetici. Per questo motivo, un'immagine circolata sulle pagine di Twitter nelle scorse ore ha suscitato non poca preoccupazione e altrettanta rabbia tra gli appassionati. In questo fotogramma parte di uno degli spot promozionali, Broly appare con un collo innaturalmente ingrossato, con i muscoli che sono gonfi e definiti come non mai. Si tratta di caratteristiche tipiche della serie animata, ma non della nuova interpretazione che Naohiro Shintani sta dando alla pellicola, alla quale i fan hanno reagito molto bene.

Per tutti coloro che si sono preoccupati per questo improvviso cambio di stile, pare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, dato che l'immagine sembrerebbe provenire da uno spot usato per promuovere Super Dragon Ball Heroes oltreoceano, e quindi non dovrebbe riflettere l'aspetto finale del saiyan nella pellicola.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà il 14 dicembre 2018 nelle sale giapponesi, per poi essere portato anche nei cinema americani a partire dal gennaio dell'anno successivo.