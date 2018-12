Dragon Ball Super: Broly, una navicella Saiyan è atterrata in Giappone!

Mentre l’attesissima pellicola d’animazione intitolata Dragon Ball Super: Broly si prepara a riportare i fan di Akira Toriyama sul Pianeta Vegeta, al fine di svelare alcuni eventi avvenuti poco prima della sua distruzione per mano di Freezer, in Giappone si è recentemente schiantata una navicella Saiyan.

Beh, più o meno. Per promuovere l’esordio di Dragon Ball Super: Broly, che questo venerdì approderà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, nei pressi del centro commerciale Urban Dock LaLaport Toyosu è stata esposta la famosissima Attack Ball che i Saiyan e i sottoposti di Freezer utilizzavano durante i loro spostamenti tra le stelle.

Visitabile dallo scorso 4 dicembre, e fino a giovedì prossimo, la navicella monoposto permette ad un massimo di 96 fortunati fan al giorno di entrare al suo interno e provare a calarsi nei panni di Vegeta, Nappa e molti altri alieni introdotti nel corso di Dragon Ball Z.



Nella fedele riproduzione nella navicella, pare che i fan possano utilizzare gli scouter per calcolare non solo il proprio livello di combattimento, ma anche quello dei nemici. Il fumo esterno, inoltre, rende l’esperienza ancora più speciale, simulando perfettamente l’apertura della navetta dopo un lungo viaggio tra le stelle.

Sfortunatamente non sappiamo ancora se e quando la navicella verrà esposta altrove, di conseguenza consigliamo a tutti i fan nei paraggi di visitarla quanto prima. Vi ricordiamo infine che Dragon Ball Super: Broly esordirà in Giappone il prossimo 14 dicembre, mentre in Italia dovremo aspettare fino al 28 febbraio 2019 per poter visionare la pellicola che narrerà le nuove origini di Broly, Leggendario Super Saiyan del Settimo Universo.