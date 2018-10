Dragon Ball Super: Broly, una nuova immagine ci mostra il noto villain in azione

Per anni, i fan di Dragon Ball hanno desiderato che il personaggio di Broly - uno dei nemici più potenti che Goku e i Guerrieri Z avessero mai dovuto affrontare - divenisse canonico. Questo desiderio è stato esaudito con l'imminente pellicola animata Dragon Ball Super: Broly, e una nuova immagine ci mostra il noto villain (ora canon) in azione.

Attraverso le piattaforme social, alcuni fan di Dragon Ball Super: Broly hanno postato un'immagine del villain protagonista della nuova pellicola animata. A quanto pare, l'immagine in questione dovrebbe provenire da una rivista proprietà della Shueisha, e farebbe il paio con altre visual (al momento non reperibili) pubblicate proprio sul numero da cui è stata presa la foto spalmata sui social media.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, la nuova immagine è molto semplice, e mostra Broly nella sua forma base mentre si proietta in avanti con un balzo. La cicatrice sulla faccia del Saiyan (segno distintivo del nuovo design del personaggio) è di facile individuazione, e l'espressione imbronciata di Broly - tratto imprescindibile del villain - rende l'azione intimidatoria.

Sullo sfondo, abbondantemente coperto dal primo piano del personaggio, è possibile notare uno scenario roccioso, luogo molto simile ai precedenti terreni di scontro tra Goku e Broly (che ricordiamo non sono nel canon di Dragon Ball). I precedenti trailer del film animato mostravano un giovanissimo Broly atterrare sul pianeta roccioso, e i fan hanno cominciato a domandarsi se il Saiyan sia rimasto da solo per svariati anni.

Sappiamo per certo che il padre di Broly, Paragus, sarà presente nella pellicola, ma potrebbe essersi palesato al figlio dopo molti anni di esilio di quest'ultimo. Non ci resta che attendere l'uscita di Dragon Ball Super: Broly per vedere come questa retcon abbia mutato la storia del personaggio.