Dragon Ball Super: Broly, una nuova sinossi suggerisce il ruolo di Bulma

Da cosa prenderanno le mosse gli avvenimenti che porteranno allo scontro tra Broly e i nostri protagonisti in Dragon Ball Super: Broly? Molti si fanno questa domanda, e sembra che anche Bulma avrà un ruolo di rilievo, come suggerisce una sinossi inedita apparsa in rete. La moglie di Vegeta e le sfere del drago che custodiva sembrano essere la chiave

L'arrivo di Dragon Ball Super: Broly è interessante per gli appassionati della serie nata dalla mente di Akira Toriyama per molteplici ragioni, una delle quali è indubbiamente lo scoprire come proprio l'appena citato mangaka abbia giustificato l'intrecciarsi dei destini di Goku e compagni con il temibile Super Saiyan della Leggenda, Broly. La riscrittura che Toriyama ha operato sul personaggio infatti è ancora un mistero, ma pare che Bulma abbia un ruolo fondamentale sulla ragione del suo incontro con i nostri protagonisti.

A quanto apprendiamo da una sinossi (che è linguisticamente approssimativa a causa delle traduzioni a catena tra lingue anche significativamente differenti) apparsa di recente su un sito cinematografico colombiano, la pellicola mostrerà la moglie di Vegeta arrabbiata e preoccupata per il furto di sei Sfere del Drago che erano custodite nella sua abitazione:

"Sei Sfere del Drago vengono rubate dal laboratorio di Bulma dall'appena resuscitato Freezer. Nel frattempo un soldato di Freezer trova Paragas e Broly ai confini della galassia e li porta dal suo sovrano. Freezer, sorpreso dall'alto livello combattivo del saiyan, si congratula con Paragas e si dirige in un luogo dell'Artico dove è nascosta l'ultima sfera. Goku e Vegeta si dirigono nello stesso posto il più in fretta possibile per raccogliere la sfera, preparandosi a ricevere il nemico di sempre e il temibile Broly"

Questo ci lascia presagire un coinvolgimento diretto di Bulma, che ha la tendenza a immischiarsi in situazioni pericolose per riprendersi ciò che è suo, tanto più che un trailer la mostrava nel mezzo di una zona devastata, probabile conseguenza di un attacco di Broly. Come se la caverà la donna dai capelli celesti in una circostanza come questa?

I fan potranno scoprire la veridicità della sinossi in questione quando, il 14 dicembre 2018, Dragon Ball Super: Broly debutterà nelle sale giapponesi. Ricordiamo inoltre che la pellicola oltrepasserà l'oceano nel gennaio successivo, per approdare nei cinema americani.