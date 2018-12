Dragon Ball Super: Broly, uno sguardo alle nuove action figure di Goku e Vegeta SSJ Blue

La febbre da Dragon Ball Super: Broly non accenna a placarsi. Diamo uno sguardo a due nuove action figure, annunciate mesi fa e appartenenti alla linea di merchandise della Figuarts.

I due modellini, che come da prassi sono interamente snodabili e con parti intercambiabili, raffigurano Goku e Vegeta in forma di Super Saiyan Blue, con gli stessi outfit che i due eroi indossano in Dragon Ball Super: Broly.

In particolare, grazie agli scatti emersi in Rete, possiamo ammirare soprattutto la figure dedicata al principe dei saiyan, che oltre a essere snodabile presenta anche la testa intercambiabile. In tal modo, dunque, sarà possibile avere Vegeta sia in forma di Super Saiyan Blue che nella precedente versione del Super Saiyan God dai capelli rossi.

Dragon Ball Super: Broly uscirà in Italia il 28 febbraio 2019. La pellicola è già uscita in Giappone e noi siamo volati nella terra del Sol Levante per guardarla in anteprima, raccogliendo il nostro giudizio finale nella nostra recensione.

Qui la sinossi breve del film:

"Molto prima della distruzione del pianeta Vegeta, terra natia della razza guerriera dei saiyan, il re Vegeta è da poco diventato padre di colui che in futuro diventerà il famoso principe Vegeta. Nello stesso periodo, però, anche il suo braccio destro Paragas diventerà padre di un essere che già dalla nascita supera in potenza il suo re. Vegeta, geloso della potenza del bambino, lo spedirà lontano nell'universo, causando le ire di Paragas che abbandonerà il suo pianeta per inseguire la navicella che contiene Broly. Anni dopo, nel presente, Freezer si è impossessato di sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma e nasconde le sfere in modo tale che non possano essere trovate. Goku e Vegeta affronteranno un viaggio nello spazio alla ricerca delle sfere, imbattendosi nel gruppo di Freezer su un pianeta ai margini della galassia dove si troveranno anche Paragas con suo figlio Broly. Qui esploderà una battaglia tra Goku, Vegeta e il super saiyan della leggenda."