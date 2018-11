Dragon Ball Super: Broly, uno sguardo dettagliato al nuovo design di Bulma

Vediamo come si presenterà Bulma nel corso della pellicola Dragon Ball Super: Broly, con un'immagine che restituisce il nuovo design in una maniera mai vista fino ad ora, permettendoci di osservare nel modo migliore quella che sarà una delle chiavi del lungometraggio.

Durante il corso degli eventi che si susseguiranno sullo schermo il prossimo 14 dicembre durante la proiezione di Dragon Ball Super: Broly, molti saranno i personaggi che si prenderanno le luci della ribalta. A quanto sembra, un grande ruolo sarà svolto anche da Bulma, un personaggio che ora possiamo vedere in maniera inedita, cogliendo tutti i dettagli del suo nuovo design.

Grazie ad un'immagine inedita apparso sull'edizione di questa settimana di Front Line in Giappone, e pubblicata su Twitter da AnimeAjay, Bulma ci viene mostrata per come la reinventa il nuovo character design di Naohiro Shintani. Ricordiamo che la pellicola in questione sarà una vera svolta per il personaggio, dato che la moglie di Vegeta non solo avrà un ruolo determinante, ma sarà interpretata dalla sua nuova doppiatrice, Aya Hisakawa (subentrata a Hiromi Tsumu).

La donna dai capelli turchini sarà infatti colei che metterà in moto le vicende che il film narrerà, dato che, come abbiamo appreso nelle settimane scorse da una sinossi trapelata sul web, il tutto avrà inizio dopo che Bulma riferisce a Goku e a Vegeta del furto da parte di Freezer (appena tornato dall'Inferno), di sei delle sette sfere del drago. Sarà proprio per riuscire a mettere le mani sulla settima, nascosta da qualche parte nell'artico, che i due finiranno per incrociare le loro strade con il temibile saiyan Broly.

Sorprendentemente, anche se non troppo per gli appassionati che ormai conoscono il suo temperamento, Bulma decide di raggiungere il marito e Goku, finendo per restare coinvolta nello scontro, una decisione le cui conseguenze non sono ancora note, ma che di sicuro la mettono in serio pericolo.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly farà il suo debutto nelle sale nipponiche il prossimo 14 dicembre, per poi arrivare il 16 gennaio successivo anche nelle sale americane, si tratta di un lungometraggio che canonizzerà Broly all'interno della mitologia di Toriyama, gettando le basi per il proseguo del franchise dopo la fine di Dragon Ball Super.