Dragon Ball Super: Broly, uno sguardo al libretto distribuito nelle sale nipponiche

Secondo quanto segnalato dalla pagina Facebook Dragon Ball Data, i fortunati fan nipponici che in questi giorni hanno potuto visionare la pellicola d’animazione intitolata Dragon Ball Super: Broly avrebbero ricevuto anche uno speciale libretto con informazioni sul film e tante immagini dedicate ai suoi potenti protagonisti.

Visionabili in calce all’articolo, alcune foto scattate al suddetto booklet distribuito in omaggio nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone ci permettono di ammirare dei character design inediti di Dragon Ball Super: Broly. Se nella prima foto trovano spazio alcune delle espressioni assunte da Son Goku durante la pellicola, la seconda ci mostra invece un Vegeta particolarmente adirato e trasformato in Super Saiyan Blue.



Una foto in particolare ci permette poi di ammirare il nuovo look di Gogeta, che in questo caso si mostra in versione normale e Super Saiyan di primo livello. Al suo fianco, inoltre, trova spazio anche un buffo guerriero nato dalla fusione fallita fra Goku e Vegeta: il ridicolo Veku, che nel corso di Dragon Ball Super: Broly dovrebbe apparire sia nella versione paffutella che in quella scheletrica.

Ricordandovi ancora una volta che Dragon Ball Super: Broly approderà nelle sale italiane il prossimo 28 febbraio, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it è già disponibile la recensione completa dell'attesissima pellicola. Le avete già dato uno sguardo?