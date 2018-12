Dragon Ball Super: Broly, vediamo com'è cambiato Gogeta nel corso del tempo

Dopo l'ufficialità e il grande annuncio, è il momento di andare a vedere come il design di Gogeta è cambiato dalla sua prima apparizione fino al suo debutto canonico nel corso di Dragon Ball Super: Broly. Date uno sguardo e fateci sapere quale vi piace di più!

Ormai è ufficiale, Gogeta, la fusione non derivante dagli orecchini Potara di Goku e Vegeta, farà il suo debutto canonico all'interno dell'attesissimo ventesimo lungometraggio animato ambientato nel mondo creato da Akira Toriyama: Dragon Ball Super: Broly. Ma, nonostante sia la sua prima apparizione in una contestualizzazione autoriale, il potentissimo guerriero non è certo una novità, e Broly non è il primo avversario che lo vediamo combattere.

Come la maggioranza dei fan ricorderanno, il suo debutto assoluto risale al 1995, quando Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi fece il suo debutto nelle sale. E già in quel frangente la sua popolarità tocco vette immense, tanto da fare poi ritorno in varie istanze, compresa la serie televisiva Dragon Ball GT. Ma come si è evoluto il suo design in oltre venti anni di vita nel franchise?

Grazie all'aiuto del tweet di @AnimeAjay possiamo confrontare due immagini provenienti dalle due pellicole, che ci mostrano il nostro Gogeta nella sua forma di Super Saiyan. Come si noterà la tecnica è senza dubbio cambiata notevolmente, ma le caratteristiche, compreso il ciuffo di capelli e il vestiario, restano le stesse. Quale preferite tra le due interpretazioni? Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi o Dragon Ball Super: Broly? 1995 o 2018? Date uno sguardo e fatecelo sapere nei commenti!

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà in Giappone dal 14 dicembre 2018, mentre è di ieri la notizia che la pellicola raggiungerà anche le sale italiane nell'inverno del 2019. Restate aggiornati seguendo le pagine dedicate di Everyeye.