Dragon Ball Super: Broly, vediamo come potrebbe apparire Goku SS3

L'arrivo nelle sale del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly si sta avvicinando, e i fan non possono non ipotizzare quali saranno le trasformazioni che vedremo sullo schermo. Un appassionato e artista ha, ad esempio, tentato di immaginare come si presenterebbe Goku nella sua versione Super Saiyan di terzo livello nello stile della pellicola.

La curiosità intorno al contenuto e alle vicende che vedremo rappresentate sul grande schermo quando, il 14 dicembre prossimo, assisteremo alla proiezione del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, sta rapidamente crescendo. E uno dei punti focali attorno al quale si concentra l'attenzione dei fan è senza dubbio quello delle varie trasformazioni che vedremo scontrarsi nel corso della pellicola.

Sembra già essere certo che Vegeta mostrerà la sua versione Super Saiyan God, così come quasi sicura è l'apparizione del Super Saiyan God Super Saiyan. Ma nessuna informazione è stata divulgata sull'eventualità per i fan di rivedere una delle versioni più amate dell'intero franchise: il Super Saiyan di Terzo Livello. Sarà forse la sua estrema rarità, ma molti appassionati vorrebbero davvero assistere al suo ritorno, tanto che uno di loro, l'artista Cody_Artzz, ha tentato di immaginare come potrebbe apparire il nostro protagonista Goku in questa sua forma utilizzando il nuovo character design ideato da Naohiro Shintani. Possiamo ammirare questa ipotesi nel post Twitter riportato in calce all'articolo.

Da un punto di vista logico Goku non avrebbe motivo di usare tale forma contro un avversario che, probabilmente, è superiore a quel livello di potenza, ma, essendo la prima volta che il nostro eroe incontra Broly, potrebbe voler utilizzare il Super Saiyan 3 come test, per capire la reale pericolosità del suo nuovo avversario. Discorso simile potrebbe valere per la versione Super Saiyan God di Vegeta, che sappiamo non essere quella che garantisce il massimo del potere combattivo.

Cosa ne pensate?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema giapponesi il 14 dicembre 2018, per poi attraversare l'oceano e sbarcare in America nel gennaio dell'anno successivo.