Dragon Ball Super: Broly, vedremo Gogeta utilizzare il Pugno del Drago?

Tutti conosciamo il Pugno del Drago, un'iconica mossa che Goku ha più volte sfoggiato contro i suoi avversari. Possibile che in Dragon Ball Super: Broly vedremo Gogeta utilizzare questo portentoso gancio per abbattere il suo nemico?

La speculazione proviene da un recente spot TV, nel quale abbiamo assistito a un paio di frame inediti. Una di queste sequenze (parliamo davvero di una manciata di secondi) riguarda proprio Gogeta e l'elemento in questione: vediamo che la Fusione, in un impeto di furia contro Broly, si prepara a scagliare contro il suo avversario un potente pugno intriso di Ki.

Che il famoso Dragon Fist stia per diventare una mossa a tutti gli effetti canonica? Ricordiamo, infatti, che Goku sfoggia ufficialmente questa tecnica soltanto nel materiale apocrifo di Dragon Ball Z. L'unico momento, all'interno dell'opera principale, in cui il protagonista utilizzò un pugno simile, fu contro il Grande Mago Piccolo, quando si diede lo slancio con una Kamehameha e scagliò un potentissimo gancio destro che, idealmente, proiettò dietro di lui la figura di un feroce Oozaru.

La sconfitta stessa di Broly, tra l'altro, avvenne in Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda proprio per mano di un pugno simile caricato da Son Goku. Ma il Pugno del Drago in quanto mossa vera e propria nacque nel film L'eroe del pianeta Conuts, quando Kakaroth trasformato in Super Saiyan 3 scagliò il colpo contro il demone Hildegarn, proiettando dietro di sé uno Shenron in versione dorata.

Pensate che in Dragon Ball Super: Broly vedremo un omaggio del genere?