Dragon Ball Super: Broly, Vegeta diventa Ultra Istinto in un cortometraggio fan made

I fan non stanno più nella pelle per Dragon Ball Super: Broly, che potrebbe portare con sé numerose novità. Tra i sogni proibiti degli appassionati c'è anche la trasformazione di Vegeta in Ultra Istinto, al punto che un video fan made ipotizza come potrebbe avvenire un simile evento.

Il video che vi proponiamo in alto è la seconda parte di un cortometraggio fan made a opera di MaSTAR Media, che ipotizza il modo in cui si svolgerà lo scontro tra Goku, Vegeta e Broly nel 20° film di animazione del franchise, in uscita il 14 dicembre 2018 in Giappone.

Pur non risultando eccelso nelle animazioni e nell'esecuzione di alcuni disegni, il corto è comunque da lodare per le sue idee interessanti e per la qualità di certi scorci, trattandosi di una produzione del tutto amatoriale e non realizzata da professionisti.

Secondo il video, dopo che persino Goku in modalità Ultra Istinto non riesce a tener testa al Super Saiyan Leggendario, anche Vegeta riesce infine a sbloccare il power-up che neanche gli dei della distruzione riescono a controllare, mutando la sua capigliatura e il colore degli occhi in una sfumatura argentata.

Broly, dunque, si ritrova a far fronte a ben due Super Saiyan in possesso del Migatte no Gukui. Dragon Ball Super: Broly non ha ancora una data di uscita italiana, ma sappiamo che il film arriverà negli USA il 16 gennaio 2019.