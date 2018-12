Dragon Ball Super: Broly, un video annuncia i doppiatori americani (anche i nuovi)

Funanimation ha diffuso un nuovo video di Dragon Ball Super: Broly dedicato ai doppiatori americani del film: tra vecchie e nuove conoscenze, ripercorriamo anche il cast statunitense, che negli anni ci ha fatto ampiamente sognare anche grazie ai videogiochi.

Il video passa in rassegna quelli che, ovviamente, sono i nomi principali che compongono il cast a stelle e strisce di Dragon Ball Super: Broly. Da Sean Schemmel, voce di Goku, a Chris Sabat, che doppia Vegeta, fino a Vic Mignona e Dameon Clarke che interpreteranno nuovamente Broly e Paragas.

Tra i volti completamente nuovi per il franchise animato figurano Gine, madre di Kakaroth, e i nuovi sudditi di Freezer: Chirai, Lemo, Kikono e Berryblue. I doppiatori e le doppiatrici saranno i seguenti, che faranno il loro debutto assoluto nella serie:

Emily Neves sarà Gine (la madre di Goku)

Erica Lindbeck sarà Cheelai

Bruce Carey sarà Lemo

Veronica Taylor sarà Berryblue

Sonny Franks sarà Kikono

Ricordiamo che il film uscirà in Giappone il 14 dicembre 2018, mentre la data di lancio americana è fissata per il 16 gennaio 2019. L'edizione italiana non ha ancora una data specifica, ma arriverà durante l'inverno 2019.

Ecco la sinossi:

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.

Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”