Dragon Ball Super: Broly, un video ufficiale ci mostra Goku trasformarsi in SSJ Blue

Nonostante la release giapponese sia avvenuta il 14 dicembre scorso, mancano pochi giorni al debutto statunitense di Dragon Ball Super: Broly nelle sale cinematografiche. Per l'occasione, Toonami ci propone un video ufficiale che mostra la trasformazione di Goku.

La clip è doppiata in lingua inglese e quindi ci permette di ascoltare il poderoso urlo di Sean Schemmel mentre simula la trasformazione di Son Goku in Super Saiyan Blue.

Quando Kakaroth e Vegeta iniziano ad affrontare Broly, infatti, rimangono stupefatti di fronte alla sua potenza. Il normale Super Saiyan non è in grado di far fronte alla sua forza, che cresce a dismisura nel corso del combattimento, e persino il Super Saiyan God non può nulla contro il figlio di Paragas in versione normale.

Questo enorme squilibrio porterà quindi i due eroi a trasformarsi in Super Saiyan Blue. Il primo dovrebbe essere proprio Goku, che trasformato nel guerriero divino dai capelli rossi decide di effettuare un ulteriore e ben più potente upgrade.

Nel video, diffuso ufficialmente da Toonami in Rete, possiamo ammirare proprio il protagonista nel momento in cui si trasformerà. Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly sarà distribuito in Italia a partire dal 28 febbraio 2019.

L'uscita negli USA avverrà il prossimo 16 gennaio.