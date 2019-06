Dragon Ball Super: Broly, volano le vendite in Italia della Steelbook!

Sono passati ormai diversi mesi da quando Dragon Ball Super: Broly ha sfoderato la sua potente aura nei nostri cinema. Con il rilascio ufficiale, di appena una settimana fa, dell'edizione home video, ci ritroviamo tra le mani un prodotto che sta andando a ruba.

"Steelbook", è questa la versione limitata del cofanetto di DB Super: Broly, che abbiamo recensito per voi in un nostro articolo dedicato. Stando all'ultimo comunicato stampa rilasciato da Anime Factory, sub-etichetta di Koch Media, l'home video dell'ultimo film del franchise di Akira Toriyama sta riscuotendo un successo di rilevante importanza nel nostro amato Paese, traghettandosi al primo posto dei titoli più venduti di tutta la settimana.

L'azienda, inoltre, ne approfitta per ricordare che settimana prossima debutterà la Limited Edition con cover lenticolare, che nasconderà al suo interno, oltre al lungometraggio in due doppiaggi, le card da collezione ma soprattutto l'ingresso gratuito a Mirabilandia a fronte di due biglietti paganti. Un'occasione, quella donataci dall'editore, per partecipare a uno dei parchi divertimento più famosi d'Italia. Con il caldo arrivo dell'estate, quindi, perché non lasciarsi andare a del sano svago, magari dopo esserci allenati insieme ai personaggi di Dragon Ball Super: Broly.

Lo straordinario risultato che sta riscuotendo l'edizione home video certifica, e sottolinea, il maestoso interesse e amore che ancora oggi gli appassionati provano verso il brand di TOEI Animation, continuando a supportare un'opera che continua a modernizzarsi e a regalare tante soddisfazioni. E voi, avete già acquistato la Steelbook prima che esaurisca?



Vi ricordiamo, infine, che abbiamo recentemente analizzato gli stili dei lungometraggi della saga in un articolo speciale, che vi invitiamo a recuperare per farvi trovare pronti in occasione del prossimo film del franchise anche se, con tutta probabilità, non arriverà prima della seconda parte del 2020 se non addirittura oltre.