Dragon Ball Super: Broly Vs Gogeta visto dagli occhi del Super Saiyan Leggendario

Il film Dragon Ball Super: Broly è riuscito a conquistare i fan e la critica di tutto il mondo, grazie alla cura nei dettagli, alla perfetta realizzazione delle animazioni viste durante gli scontri e anche alle nuove informazioni riguardo la complessa società dei Saiyan.

Oltre ad aver superato i record registrati dalle pellicole precedenti del franchise, la storia che ha riportato sul grande schermo il Super Saiyan della Leggenda, è riuscita finalmente ad introdurre nella canonicità dell'universo creato da Akira Toriyama il personaggio di Broly, e con lui anche il potente Gogeta.

I fan di Dragon Ball sono abituati a vedere i protagonisti coinvolti in intensi scontri, ma le sequenze realizzate da Toei Animation e dagli animatori per il film in questione, sono a dir poco eccezionali, e questo rende il combattimento tra Gogeta Super Saiyan Blue e Broly uno dei più dinamici e divertenti da vedere dell'intero franchise.

Per reagire alla rabbia irrefrenabile di Broly, Goku e Vegeta sono stati costretti ad eseguire l'imbarazzante danza di Metamor, trasformandosi così in Gogeta e riuscendo in qualche modo a contrastare il Super Saiyan Leggendario. Un fan ha voluto ricordare il momento in cui Gogeta ha duramente colpito l'avversario, realizzando uno spettacolare disegno dalla prospettiva di Broly, che trovate in fondo alla pagina.

