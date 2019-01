Dragon Ball Super: Broly vs Jiren, chi vincerebbe?

È un dilemma sorto sin dall'inizio, ma ultimamente diversi fan si stanno chiedendo chi potrebbe mai uscire vittorioso da un duello tra due pesi massimi assoluti di Dragon Ball Super: Broly o Jiren? Il Super Saiyan Leggendario o Il Grigio?

Di certo i due guerrieri, escludendo Goku in modalità Ultra Istinto, potrebbero essere definiti i due rispettivi campioni degli Universi 7 e 11. Inoltre sappiamo che entrambi i personaggi hanno un livello di potenza che supera quello di un dio della distruzione: su Jiren abbiamo la parola di Whis, mentre su Broly sappiamo questa informazione grazie alle dichiarazioni dei producer giunti nel corso dei mesi precedenti all'uscita nipponica.

Alcuni appassionati continuano a pensare che Jiren sia un guerriero più formidabile di chiunque altro: in effetti ricordiamo che, in un duello uno vs uno, il Pride Trooper ha sconfitto praticamente chiunque. Ha però dovuto soccombere quando tre dei guerrieri più forti del Settimo Universo hanno unito le forze, seppur egli stesso fosse ormai allo stremo. Senza contare, poi, che l'allievo di Gicchin ha dalla sua un bagaglio d'esperienza decisamente superiore in fatto di combattimenti.

Eppure Broly ha dalla sua tutta la potenza bruta e primordiale di un Super Saiyan e di un Oozaru alla massima potenza. Senza contare che il suo livello di forza cresce col passare del tempo, in maniera direttamente proporzionale alla sua rabbia. Inoltre non sono bastati Goku e Vegeta, i due guerrieri più forti dell'Universo 7, per domare il bestiale saiyan, ma è stato necessario ricorrere all'intervento di Gogeta.

La questione, dunque, rimane aperta e non sappiamo se effettivamente questo dilemma sarà mai risolto in Dragon Ball Super. Voi che ne pensate? Chi vincerebbe tra questi due mostri sacri?