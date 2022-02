Dragon Ball Super, Broly Vs. Kale: due Saiyan Leggendari a confronto

Broly e Kale sono due volti della stessa medaglia. L’uno è il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo, mentre l’altra è il corrispettivo dell’Universo 6. Ma tra i due, chi vincerebbe in un combattimento all’ultimo colpo? Sebbene non si siano mai incrociati in Dragon Ball Super, proviamo ad analizzare i valori in campo.

Prima di addentrarci in questo confronto, è bene precisare che entrambi i personaggi sono considerati canonici, in quanto Kale apparsa nel Torneo del Potere di Dragon Ball Super, e Broly nella relativa pellicola. I due non si sono però ancora incontrati, ma ciò non vuol dire che non possa accadere in futuro.

Se una fanart di Dragon Ball Super immagina Kale nel ruolo di Broly, una fetta della community si chiede chi tra i due è il Super Saiyan Leggendario più forte. Per rispondere a questa domanda, bisogna necessariamente prendere Son Goku come mezzo di paragone. Quando Kale lo affronta nel Torneo del Potere, il Super Saiyan God tiene testa a lei e sua sorella Caulifla. Per quanto riguarda Broly, invece, lui riesce a respingere gli attacchi combinati di Vegeta e Goku, entrambi in forma Super Saiyan Blue. Da ciò, si evince che, sebbene siano entrambi Super Saiyan Leggendari, tra Broly e Kale semplicemente non c’è competizione: il guerriero dell’Universo 7 è troppo più forte per vedere un match alla pari.

Se in un ipotetico uno contro non ci sarebbe alcuna storia, la questione potrebbe cambiare se prendessimo in considerazione Kefla, la fusione tramite orecchini Potara di Kale e Caulifla. Anche in questo caso, però, non saremmo sicuri delle chance di vittoria della ragazza Saiyan. Broly è infatti considerato come uno dei combattenti più forti della saga, al pari o addirittura più forte di Goku e Jiren. Se poi in un evento futuro di Dragon Ball Super usasse la fusion con Goku, allora nemmeno Beerus avrebbe scampo.