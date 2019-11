Dragon Ball Super: Broly, Yamamuro rivela: 'Essere escluso dal film mi ha fatto male'

Yamamuro ha parlato della sua situazione durante un faccia a faccia con il giornalista francese Bruno De La Cruz , dichiarando: "Per me, la cosa peggiore fu sicuramente essere escluso dal nuovo film su Broly. Broly fu il primo personaggio originale che creai e mi è sempre piaciuto moltissimo. Ho pensato addirittura di smettere di lavorare su Dragon Ball una volta che Nozawa-san si fosse ritirata". Yamamuro effettivamente è parzialmente responsabile per il primo design di Broly, che creò tempo fa lavorando sulla base di Akira Toriyama , e completamente responsabile per la forma Super Saiyan.

