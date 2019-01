Dragon Ball Super: Broly, Yuya Takahashi disegna i più potenti combattenti del film

Di tutti gli animatori che, negli anni, hanno lavorato ai progetti legati al franchise di Dragon Ball, Yuya Takahashi è sicuramente il più amato, e sebbene non sia al momento al lavoro sul brand, negli ultimi giorni ha diffuso via Twitter uno splendido sketch dedicato a due incredibili combattenti tratti da Dragon Ball Super: Broly.

Visionabile in calce all’articolo, il più recente disegno dell’animatore ci mostra infatti il protagonista indiscusso della pellicola (o antagonista, a seconda dei punti di vista), ossia il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo: Broly. Mentre il minaccioso guerriero occupa lo sfondo dell’illustrazione, in primo piano troviamo un Gogeta trasformato in Super Saiyan Blue e pronto a distruggere qualsiasi avversario.

Approdato nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone lo scorso 14 dicembre, Dragon Ball Super: Broly si prepara a conquistare anche i fan nordamericani, in quanto la pellicola approderà nelle sale statunitensi il prossimo 16 gennaio. I fan italiani, invece, dovranno attendere il 28 febbraio per poter riscoprire le origini di Broly e assistere all’ennesimo scontro fra Saiyan: il distributore Koch Media e la divisione Anime Factory hanno infatti confermato che la pellicola godrà di una regolare e massiccia proiezione nei cinema di tutto il paese.

E voi, cosa ne pensate del nuovo disegno propostoci da Yuya Takahashi? Fateci conoscere i vostri pareri attraverso i commenti!