Dragon Ball Super, Bulla può trasformarsi in Super Saiyan?

Dragon Ball Super ha il merito di aver riportato in auge personaggi spesso in ombra come Piccolo. Il namecciano è il personaggio-simbolo di Super Hero in Dragon Ball Super. Oltre a lui, i fan hanno riscoperto sia la figlia di Gohan, Pan, che la secondogenita di Vegeta e Bulma, Bulla. La sorellina di Trunks sarà in grado di diventare Super Saiyan?

Bulla nacque nel periodo in cui stava per tenersi lo "Zeno Expo", un evento dimostrativo pre-Torneo del Potere. In quell'occasione, fu Whis ad usare i propri poteri per aiutare Bulma nel parto. Pur avendo una predisposizione genetica alla trasformazione in Super Saiyan dovuta a Vegeta, Bulla non si trasforma mai in Super Saiyan né in Dragon Ball Super né in Dragon Ball GT, eppure dovrebbe esserne capace.

In Dragon Ball Super viene spiegato che la razza Saiyan possiede le cosiddette "Cellule S" nel proprio corpo. Il numero di essere varia in base al temperamento dello spirito del Saiyan di turno. Le Cellule S aumentano nel momento in cui il guerriero Saiyan accresce la propria potenza combattiva, cosa che aiuta a scatenare la trasformazione in Super Saiyan.

Bisogna inoltre considerare che le Cellule S sono più numerose nei Saiyan di natura mite e tranquilla, ed è per questa ragione che Gohan, Goten, Trunks e i Saiyan dell'Universo 6 hanno ottenuto la trasformazione già da adolescenti. Goten, nello specifico, è riuscito a diventare Super Saiyan già a 7 anni, poiché Goku, al momento del concepimento del figlio, era capace di trasformarsi in Super Saiyan 3: ciò ha garantito la trasmissione di un maggior numero di Cellule S al secondogenito rispetto che a Gohan, che aveva raggiunto il Super Saiyan intorno ai 10 anni.

Con questa logica, Bulla ha buone possibilità di ottenere il Super Saiyan e di diventare potentissima, dato che è nata quando Vegeta era in grado di raggiungere addirittura il livello divino di Super Saiyan Blue. E, mentre ci si domanda quando vedremo il prossimo arco di Dragon Ball Super, noi vi chiediamo: Bulla ci riserverà sorprese in futuro o rimarrà un personaggio inutilizzato? Fatecelo sapere nei commenti.