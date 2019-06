Dragon Ball Super: ecco Bulma con la divisa da prigioniera della Pattuglia Galattica

Nonostante non sappia combattere come Goku e i suoi compagni, Bulma è una presenza costante in tutte le avventure di Dragon Ball Super, aiutando i suoi amici a proteggere la Terra dai numerosi avversari che hanno tentato di distruggerla.

Le sue invenzioni sono state indispensabili in numerose occasioni: è grazie a lei infatti che Goku è riuscito a trovare le Sfere del Drago, durante la prima serie dell'opera di Akira Toriyama.

Per questo è sempre rimasta uno dei personaggi preferiti da tutti i fan di Dragon Ball. A riprova di ciò, l'utente di Twitter @detectiveX ha deciso di condividere con gli iscritti alla piattaforma social un'artwork, raffigurante Bulma con indosso la divisa da prigioniera della Pattuglia Galattica, uniforme che la rende inoltre molto simile al design del marito.

Che questo possa anticipare una collaborazione tra l'ordine posto a protezione dell'universo e il genio della Capsule Corporation?

Le opere dei fan ispirate ai Sayan creati dalla fantasia di Akira Toriyama sono numerose, come ad esempio questa illustrazione di Shallot di Dragon Ball Super, vista la popolarità dell'anime non ci stupisce che siano in molti a voler dare il proprio tocco artistico ai personaggi che li hanno accompagnati sin da quando erano bambini.

Se invece siete più interessati al personaggio di Bulma ecco l'ultima fatica di Enji Night, un cosplay dell'inventrice più famosa di Dragon Ball Super. Cosa ne pensate dell'artwork? Fatecelo sapere con un commento alla notizia!