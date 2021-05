Dragon Ball Super: Bulma è in dolce attesa in questo tenerissimo cosplay

Nella vastità del franchise di Akira Toriyama non trovano spazio solamente combattimenti e rivalità, ma anche amore e gesti dolcissimi. Questo meraviglioso cosplay riprende proprio uno dei momenti più teneri di Dragon Ball Super.

L'opera di Toyotaro e Toriyama ha permesso ai fan di vivere appieno la seconda gravidanza di Bulma, mettendo in scena persino alcuni momenti piuttosto esilaranti con Goku e con papà Vegeta. In dolce attesa della secondogenita Bra, Bulma è la protagonista di questo splendido cosplay dell'artista Instagram @leiracosplays.

Approfittando della sua gravidanza, la cosplayer sta impersonando alcune delle protagoniste femminili che hanno vissuto questa gioia. Con il pancione rotondo, i capelli tinti d'azzurro, la veste rosa e un sorriso smagliante, la sua interpretazione della maternità della moglie del Principe dei Saiyan non ha eguali e con un signolo scatto esprime un'immensa dolcezza.

Che cosa ne pensate di questa geniale trovata? Quale altro cosplay di protagoniste femminili in dolce attesa vorreste vedere? Come sempre, fateci sapere la vostra con un commento nel box sottostante. Nel frattempo, il sito ufficiale di Dragon Ball si è aggiornato. Presto ci saranno novità in arrivo per l'anime e il franchise? A proposito di Bulma, scopriamo il passato di Trunks del Futuro in Dragon Ball Super.