Dragon Ball Super, Buu ci mostra il suo più grande segreto

Nell'ultimo capitolo dell'apprezzatissimo manga di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta si ritrovano a dover affrontare il malvagio stregone Moro, con lo scontro che per una volta sembra volgere inaspettatamente a loro favore.

Il capitolo inizia con Goku e Vegeta pronti a sacrificarsi pur di difendere l'ultima sfera del drago da Moro, la cui magia può annullare tutti i poteri del Super Saiyan. Egli ha infatti ottenuto anche l'abilità di percepire le sfere del drago e per questo si presenta direttamente innanzi a nostri eroi, pronto per la battaglia. Quando tutto sembra essere perduto, ecco però il sopraggiungere della Pattuglia Galattica, pronta a catturare Moro con l'aiuto di un arma segreta, Majin Buu.

Buu sta ancora sonnecchiando quando la Pattuglia Galattica entra in azione, ma la malvagia presenza di Moro risveglia il nostro ragazzo dal suo pisolino. Oltre a lui, però, qualcos'altro si risveglia dal torpore, qualcosa che da lungo tempo riposa in stato dormiente in Buu... o per meglio dire, qualcuno. Per chiarire cosa stia accadendo, l'intero arco narrativo del "Galactic Patrol Prisoner" presente nel manga di Dragon Ball Super inizia con i retroscena dello scontro tra Daikaioh - noto anche come il Re del Supremo Kais, successivamente inghiottito proprio da Buu - e Moro, con quest'ultimo che ne uscì sconfitto. La battaglia avvenne ben dieci milioni di anni fa, ma tale lasso di tempo non è stato comunque sufficiente per far venir meno i dissapori tra i due.

Infatti, non appena Daikaioh - ancora situato dentro Buu - ha notato la presenza di Moro, tutta la sua energia è stata immediatamente risvegliata. Buu potrebbe insomma essere veramente l'arma perfetta contro Moro. L'incredibile conoscenza di Daikaioh e il potere di malleabilità del corpo di Buu sono infatti un'accoppiata perfetta per annullare gli attacchi di Moro. Purtroppo, dovremo attendere ancora un mese per vedere come il tutto andrà avanti, visto e considerato che l'ultimo capitolo del manga si è chiuso con Buu oramai sul punto di dare il colpo di grazia a Moro.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che giusto recentemente è stato annunciato un nuovo Funko Pop di Goku Super Saiyan, oltre all'annuncio da parte di Star Comics di Dragon Ball Full Color: La saga di Freezer n.1.