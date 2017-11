Dragon Ball Super: C-18 e C-17 saranno di nuovo sotto i riflettori?

Ci troviamo nella fase clou delin: nuove trasformazioni e guerrieri inediti hanno fatto il loro ingresso durante la competizione tra i 12 Universi. Mentre si consuma lo spettacolare duello tra, altri combattenti del Settimo Universo potrebbero ricevere spazio nei prossimi episodi.

Attenzione possibile Spoiler

Parliamo, nello specifico, di C-18 e C-17: i due Androidi gemelli, finora, non hanno trovato spazio sotto i riflettori del Torneo del Potere, in quanto l'anime di Dragon Ball Super è stato impegnato a mostrarci l'avvento di nuovi e incredibili personaggi, fusioni inedite e nuove trasformazioni.

Nel promo dell'episodio numero 115, mentre si consuma lo scontro tra Son Goku e Kefla, vedremo altri combattimento svolgersi in contemporanea: in particolare Gohan e Piccolo sono ancora impegnati sul fronte che li vede frapporsi ai due forti namecciani del Sesto Universo, mentre C-18 deve fronteggiare un combattente dell'Universo 3.

Parliamo di Katopesia, che sembra metterà alle strette la moglie di Crillin: in questo frangente, però, assisteremo all'entrata in scena di suo fratello C-17, che a quanto pare giungerà in aiuto di sua sorella gemella. Rivedremo, dopo tanto tempo, uno scontro in cui i due Androidi combatteranno nuovamente spalla contro spalla, come ai vecchi tempi?

A voi piacerebbe che C-18 e C-17 ricevessero più spazio nel corso dell'attuale saga di Dragon Ball Super? Ricordiamo che l'episodio 115 sarà in onda domenica 12 novembre.