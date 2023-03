Dragon Ball Super: C18 in allenamento in questo cosplay con tuta rosa

La saga degli androidi in Dragon Ball è stata una delle quattro grandi saghe di Dragon Ball Z, adorata dai fan come le altre. In questa fase, i guerrieri Z affrontano gli androidi creati dal Dr. Gelo che vogliono uccidere Goku. La saga è stata apprezzata per la sua trama avvincente, i personaggi interessanti e le scene d'azione spettacolari.

Ovviamente, come in ogni saga di Dragon Ball, ci sono nuovi personaggi che fanno la loro comparsa. Uno dei personaggi più iconici della saga degli androidi è C18. Inizialmente un nemico degli eroi, C18 viene sconfitta da Cell e assorbita, mentre successivamente si unisce ai guerrieri Z grazie agli sforzi di Crilin, che aiuta sia lei che il fratello. Fredda e scostante, sempre con i soldi e il lusso in testa, C18 è una grande combattente che dà prova di sé molto poco durante Dragon Ball Z.

In Dragon Ball Super, invece, C18 ha un ruolo importante nella squadra di guerrieri che partecipa al Torneo del Potere. In questa competizione, i guerrieri devono combattere contro altre squadre per salvare i loro universi dall'eliminazione e C18 è uno dei combattenti scelti dell'universo di Goku e compagni. Durante il torneo, dimostra ancora una volta la sua forza, affrontando nemici sempre più potenti e dimostrando di essere un'alleata preziosa per l'universo 7.

Per arrivare al Torneo del Potere però si deve allenare, ed è ciò che sta facendo PAM in questa foto. Il cosplay di C18 in tuta rosa in fase di allenamento riprende la versione del personaggio comparsa nell'anime di Dragon Ball Super, dando risalto a una delle poche fasi di combattimento che l'hanno vista protagonista, insieme allo scontro con Molo del manga.