Dragon Ball Super: Cabba ottiene il potere del Super Saiyan Beserker in un'epica fan art

Le trasformazioni sono ciò che ha reso grande Dragon Ball, ma come molti di voi sapranno, non sono molti i guerrieri in grado di attingere al potere dei Super Saiyan. In Dragon Ball, al di là di Goku, Vegeta, Gohan e qualche villain, abbiamo assistito a davvero pochi power-up degni di nota, ma fortunatamente ai fan non è mai mancata la fantasia.

Tra le trasformazioni più iconiche delle serie è impossibile non citare il Super Saiyan Leggendario, l'iconica forma inventata da Toriyama e Yamamuro in "Dragon Ball Z - Il Super Saiyan della leggenda" del 1993. Il power-up sarebbe poi stato riproposto in Dragon Ball Super con Kale, compagna di Caulifla e Saiyan dell'Universo 6, ma cosa sarebbe successo se a sbloccarla fosse stato Cabba?

Un artista ha immaginato come potrebbe apparire il discepolo di Vegeta nella forma di Super Saiyan Berserker, e come potete vedere in calce il risultato non è niente male. Nell'anime viene spiegato che per raggiungere questa forma un Saiyan deve provare un'immensa rabbia, ma per il momento nessuno a parte Broly e Kale sembra essere riuscito a raggiungere questo livello. Cabba comunque ha ottenuto il potere del Super Saiyan 2 durante lo scontro con Monna nel Torneo del Potere, quindi non è da escludere che in futuro, allenandosi, possa raggiungere queste vette.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Dragon Ball Super riceverà un nuovo film nel 2022, e chissà che per l'occasione non assisteremo a qualche altro incredibile per power-up!