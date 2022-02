Dragon Ball Super: cambia il teatro di battaglia! Dove si svolgerà lo scontro finale?

Dopo aver acquisito il pieno controllo della sua Berserk Mode,Gas si è rivelato un combattente ineguagliabile. Uno dopo l’altro, sembrano tutti destinati a cadere sotto i suoi colpi. Per evitare la morte di un amico, però, uno dei Saiyan interviene sfruttando la Trasmissione Istantanea. Dove si svolgerà il prossimo scontro di Dragon Ball Super?

Cercando vendetta nei confronti di Elec, Granolah viene ferito a morte. A quel punto, in Dragon Ball Super 81 Vegeta compie un sacrificio, volto a spezzare la maledizione lanciata in precedenza da Gas. Il destino della battaglia è nelle mani di Goku.

Lo scontro tra il Saiyan e l’Heeter, però, volge subito in favore di quest’ultimo, che pare imbattibile. In Dragon Ball Super 81 Gas esprime il suo giudizio: Goku non potrà mai batterlo, poiché nei suoi occhi non vede lo stesso fuoco che presentavano quelli di Bardack.

Nel bel mezzo del combattimento, però, Gas si accorge che Monaito sta nuovamente curando Granolah. Il Namecciano diventa la preda dell’antagonista, che però viene allontanato dal pianeta da Goku. Avvertendo il Ki di Jaco, Kakarot si sposta, sfruttando la Trasmissione Istantanea, in un altro Pianeta.

In qualità di più forte dell’Universo, Gas apprende immediatamente anche questa tecnica, e vedendo Goku allontanarsi nuovamente, parte al suo inseguimento. Ma dove sta andando Goku? Stando alle ipotesi più plausibili, Goku è alla ricerca di Broly, che debutterebbe dunque nel manga, oppure di Beerus e Whis. Quale delle due opzioni preferireste?