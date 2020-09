Dragon Ball Super: quali cambiamenti servono alla serie per rinnovarsi?

L'ultima saga di Dragon Ball Super dedicata al "Prigioniero della Pattuglia Galattica" è stata chiamata a rispondere a una mancanza di lunga data del franchise: la questione novità. Da anni, e ciò è stato soprattutto evidente con il sequel di Dragon Ball Z, il franchise ha fatto estremamente fatica a rinnovarsi.

La saga di Molo, e in particolare la sua figura come villain, sembrava aver dato aria fresca a una serie restia a proporre qualcosa di nuovo. Anche l'ultimo arco narrativo, tuttavia, ha infine riproposto le stesse meccaniche di DBZ, proprio come le trasformazioni e il ciclo degli avvenimenti, gettando nuovamente il franchise nella stessa atmosfera ormai obsoleta.

Se la componente grafica sembra aver trovato in Naohiro Shintani un passo in avanti, abbandonando finalmente il character design di Yamamuro, dall'altra Toyotaro e Akira Toriyama non sono ancora riusciti a proporre una storia innovativa o quantomeno originale rispetto al passato. Nonostante il brand macini vendite da capogiro, e parte della community riconosca in DB Super le stesse sensazioni epiche del passato, è inevitabile l'esigenza di trovare nuove strade, magari cominciando da un netto cambio di protagonisti. E se ciò risultasse impensabile per TOEI Animation, allora sarebbe il caso di dedicare uno spin-off a quei personaggi che avrebbero ancora molto da raccontare, ad esempio Goten e Trunks o lo stesso Gohan o ancora la piccola Pan.

Resta il fatto, ad ogni modo, che Dragon Ball Super inizia a sentire il peso della vecchiaia allo stesso modo di Super Dragon Ball Heroes, e quale occasione migliore di questa per fare un tentativo?