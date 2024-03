Dragon Ball Super: quanto è cambiato il personaggio di Gohan dal suo esordio?

Sin dal suo debutto, Gohan è sempre stato destinato a farsi carico dell'eredità paterna. Ma il percorso di sublimazione del suo eroismo è stato cadenzato da un andamento per nulla lineare, che ha visto il saiyan superare con difficoltà le proprie crisi, fino a diventare in Dragon Ball Super il punto di riferimento per le generazioni future di guerrieri.

Se partiamo dall'introduzione del personaggio nel campionario degli eroi del manga di Akira Toriyama, notiamo come il figlio di Goku sia stato contraddistinto sin dall'inizio da connotazioni diverse – quando non addirittura opposte – rispetto a quelle del padre. Seppure entrambi siano arrivati a condividere un sistema di valori contiguo ed eticamente e moralmente sovrapponibile, è pur vero che il piccolo Gohan, a differenza della versione infantile del protagonista, è apparso a lungo incapace di sopprimere le crisi del suo animo, al punto da risultare emotivamente instabile, soprattutto se confrontato alla spensieratezza e all'ingenuità fanciullesca esibita da Goku durante la frazione iniziale dell'opera. E il motivo è da ricondurre al suo stesso codice genetico, che da un lato comporta, per mezzo delle sue ibridazioni umano-saiyan, l'incubazione di un potenziale latente immenso, e dall'altro delinea l'incapacità del giovane eroe di controllarlo.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball, ogni evoluzione, sia fisica che puramente caratteriale/semantica del ragazzo, ha illustrato un percorso di conquista delle proprie crisi, da soggiogare sia attraverso la presa di coscienza dei significati insiti nella disomogeneità genetica che lo contraddistingue, sia mediante la complicità emotiva con i suoi cari, a partire, naturalmente, da quella con Piccolo. Se l'incontro con Radish espone tutte le fragilità emotive del figlio di Goku, la connessione che andrà a stabilire con il namecciano durante tutta la saga dei saiyan, immetterà Gohan su quel cammino eroico da cui mutuerà non solo la propria identità di guerriero, ma soprattutto la propria integrità morale.

E se l'arco di Namek si configura agli occhi del saiyan come una tappa necessaria del suo (impervio) percorso di crescita, è nel momento in cui si fa carico delle responsabilità collettive dei terrestri - e dei suoi familiari – durante la saga degli androidi, che Gohan arriva a codificare le traiettorie stesse del suo eroismo. È proprio qui, di fronte ad una minaccia tanto insoverchiabile quanto radicale come quella rappresentata da Cell – con cui darà vita ad una delle tre battaglie più estese di tutto Dragon Ball Z - che il personaggio eviscera il potenziale dei suoi ibridismi cellulari; ed è in questo preciso momento che radica per sempre la sua identità di combattente e saiyan ad un'immagine sì guerresca, ma che ci restituisce il cuore puro dell'eroe: proprio perché Gohan arriva qui a trascendere tutte le barriere che ne limitavano l'espressione del potenziale, dopo aver osservato i soprusi a cui è stato sottoposto un essere innocente come l'androide numero 16.

Ma come tipico dell'accidentato percorso verso la maturazione esibito da Gohan, capita che ad un'evoluzione segua anche un'involuzione. Dopo aver stregato le menti di ogni lettore/spettatore con la trasformazione in Super Saiyan di secondo livello, ecco che il figlio di Goku intraprende quella parabola discendente che lo vedrà disperdere tutto il carisma che aveva fino a quel momento contraddistinto il suo cammino di ascesa. Nel confronto con Spopovich Gohan dimostra di essere un pallido ricordo del guerriero che solo pochi anni prima aveva portato alla sconfitta di Cell: eppure, sul finire della saga di Majin Bu, ecco che il saiyan ritorna ad incarnare i canoni eroici su cui ha fondato la propria identità, grazie a quella trasformazione “suprema” che lo porterà a configurarsi come il personaggio a cui ancorare i destini della collettività, almeno prima di essere assorbito dal nemico.

E si arriva così al momento presente. Come certificato dal capitolo 103 di Dragon Ball Super, ormai il figlio di Goku, dopo essersi definitamente smarcato dalla marginalizzazione a cui era stato sottoposto durante i primi archi del manga-sequel, è pronto ad incarnare il ruolo di erede del padre: nelle vesti di guerriero, di “protagonista” e, in particolare, di figura ispiratrice per le generazioni future (e presenti) di eroi.

Non è un caso, infatti, che Broly veda immediatamente nel saiyan il simbolo stesso a cui legare la propria evoluzione; perché è guardando ai processi evolutivi di Gohan, a ciò che essi sottendono, che i guerrieri del domani potranno farsi carico, anche loro, della responsabilità di preservare l'incolumità collettiva degli abitanti dell'Universo. Un fattore, questo appena delineato, che Gohan è stato in grado di incarnare grazie al superamento di ogni sua crisi interiore: neutralizzata anche grazie alla codificazione di una complicità emotiva deflagrante con coloro a cui rimarrà per sempre legato.

